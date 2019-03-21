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صور.. اضبط مخالفة.. سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات "الكارو والحنطور" بقنا

الخميس، 21 مارس 2019 12:00 ص
صور.. اضبط مخالفة.. سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات "الكارو والحنطور" بقنا
قنا - وائل محمد
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رصدت كاميرا "اليوم السابع" تحول سور إحدى المدارس بمركز قوص شمال محافظة قنا إلى جراج لعربات الحنطور والكارو فضلا على تحول الفناء أمام المدرسة إلى سوق لبيع البرسيم، فى مخالفة صريحة من قبل إدارة المدرسة ومجلس المدينة بمنع وقوفهم أمام المدرسة.

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (1)

وقال أحمد حسين والد أحد التلاميذ إن نجلى مدرسته فى منطقة البطحة بقوص وعقب أذان الظهر يتحول سور المدرسة وما أمام الباب الرئيسى إلى جراج تتجمع فيه عربات الكارو والحنطور لاستقبال المواطنين الذين يرغبون فى نقل حمولة، فضلا عن بيع البرسيم والقلوح الخاص من محصول القصب.

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (2)

وقال محمد عبد الرحمن مواطن من مركز قوص أن مشهد تجمع عربات الكارو والحنطور أمام سور المدرسة مشهد غير حضارى ويجب أن تكون هناك تحرك من الإدارة التعليمية لمنع تلك المشاهد التى تهدد حياة الطلاب خاصة أنهم أطفال فى سن صغيرة.

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (3)
 

 

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (4)
 

 

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (5)
 

 

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (6)
 

 

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (7)
 

 

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (8)
 

 

سور مدرسة يتحول إلى جراج لعربات الكارو والحنطور بقنا (9)

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