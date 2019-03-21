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صور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 70 وحدة سكنية بمركز كوم حمادة بالبحيرة

الخميس، 21 مارس 2019 03:08 م
صور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 70 وحدة سكنية بمركز كوم حمادة بالبحيرة جانب من القرعة
البحيرة - ناصر جودة
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أجريت بمقر ديوان عام محافظة البحيرة، اليوم الخميس، القرعة العلنية لتوزيع عدد 70 وحدة سكنية على مستحقيها من أبناء مركز ومدينة كوم حماده .
 
أشرف على اجراء القرعة العلنية عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن محافظ البحيرة، و حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، والعميد عبد الله المليجي رئيس مدينة كوم حمادة، وأعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالمحافظة، ومسؤول الإسكان بمركز ومدينة كوم حمادة  .
 
يذكر ان، الوحدات السكنية الجديدة مقامة بطريق البلاكوس، وشارع جمال عبد الناصر بمركز كوم حمادة، وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان  .
 
جانب من القرعة (1)
جانب من القرعة (1)

جانب من القرعة (2)
جانب من القرعة (2)

جانب من القرعة (3)
جانب من القرعة (3)

جانب من القرعة (4)
جانب من القرعة (4)

جانب من القرعة (5)
جانب من القرعة (5)

 


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