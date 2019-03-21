صور.. إجراء قرعة علنية لتوزيع 70 وحدة سكنية بمركز كوم حمادة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أجريت بمقر ديوان عام محافظة البحيرة، اليوم الخميس، القرعة العلنية لتوزيع عدد 70 وحدة سكنية على مستحقيها من أبناء مركز ومدينة كوم حماده .

أشرف على اجراء القرعة العلنية عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة، نائباً عن محافظ البحيرة، و حازم الأشموني السكرتير العام المساعد، والعميد عبد الله المليجي رئيس مدينة كوم حمادة، وأعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الإسكان والشئون القانونية والإدارة الهندسية بالمحافظة، ومسؤول الإسكان بمركز ومدينة كوم حمادة .

يذكر ان، الوحدات السكنية الجديدة مقامة بطريق البلاكوس، وشارع جمال عبد الناصر بمركز كوم حمادة، وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان .