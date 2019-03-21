صحة الوادى الجديد: فحص 136 ألف شخص فى مبادرة 100 مليون صحة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الدكتورة السيدة علي مشرف وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد ، عن الانتهاء من مسح 136045 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءً بنهاية يوم 20 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بتحقيق نسبة 195 % من المستهدف تحقيقه منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية يوم الأربعاء من المبادرة والذي تم فيه مسح 2882 مواطنا فى اليوم الـ20 فقط من المبادرة.

وقالت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وتم تحقيق نسبة 64 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت الى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة في مركزي بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي داخل منازلهم وفرق الطرقات والشوارع بمركز الخارجة لجذب مواطني المحافظة وتشجيعهم علي الفحص والمسح بالمبادرة.