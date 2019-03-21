شركة مياه مطروح تبدأ البرنامج المكثف للحملة القومية لترشيد الاستهلاك

مطروح – حسن مشالي

أكد المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف اصحى بمطروح، أن الشركة استعدت ببرنامج مكثف لتنفيذ الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، والتى ستنطلق اليوم الخميس وتستمر طوال الأسبوع المقبل، بمشاركة المديريات والإدارات المختلفة، من بينها الرى والأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والأزهر الشريف والكنيسة والتضامن الاجتماعى والصحة وفرع ثقافة مطروح، من أجل استهداف جميع شرائح وفئات المجتمع بالمحافظة، وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية نقطة المياه والحفاظ عليها، من خلال نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار توجيهات بضرورة التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف محمد خضر مدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن الحملة ستشهد العديد من الأنشطة بمشاركة قطاعات الشركة المختلفة.

وتنظيم ندوات توعية بالمدارس والمساجد والكنائس والقرى والنجوع للكبار، ومسرح عرائس للأطفال وعرض مسرحيات تناقش مشكلة الإسراف فى المياه؛ كما سيتم تنظيم قافلة مائية بمناطق مختلفة بالمدن، تشمل تقديم جميع خدمات وعرض أنشطة الشركة.

تعد الشركة لتنظيم مسيرة المياه والحفل الختامى للحملة نهاية الأسبوع المقبل، وتنظيم مسابقة الرسم الجرافيتى بالتعاون مع قصر ثقافة مطروح، ومسابقة " كأس المياه" كرة القدم لفرق الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.