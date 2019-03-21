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شرطة كازاخستان تفرق محتجين معترضين على تغيير اسم العاصمة

الخميس، 21 مارس 2019 11:24 ص
شرطة كازاخستان تفرق محتجين معترضين على تغيير اسم العاصمة رئيس كازاخستان السابق نور سلطان نزارباييف
رويترز
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ألقت شرطة كازاخستان القبض على نحو 20 شخصا اليوم الخميس احتجوا على تغيير اسم عاصمة البلاد إلى نور سلطان بعدما قرر الرئيس الجديد قاسم جومارت توكاييف إطلاق اسم الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف عليها.

والاحتجاجات نادرة فلا البلد الغنلا بالنفط الذلا جذب اهتماما عالميا بعد استقالة نزارباييف المفاجئة هذا الأسبوع. وسيكمل توكاييف، رئيس مجلس الشيوخ سابقا، باقى الفترة الرئاسية لنزارباييف التى تنتهى فى أبريل عام 2020. وقال أمس الأربعاء إنه يجب تغيير اسم العاصمة إلى نور سلطان.

وصوت البرلمان على الفور بالموافقة على الاقتراح. لكن الإجراء غير نهائى بعد وعبر بعض السكان عن احتجاجهم على تغيير اسم عاصمتهم للمرة الرابعة خلال أقل من 60 عاما.

وقال البعض إنه يعكس نوعا من التملق وجمعت عريضة على الإنترنت ضد القرار أكثر من 30 ألف توقيع. وقال مراسل لرويترز إن نحو 20 شخصا تجمعوا اليوم الخميس فى ميدان أمام مكتب رئيس بلدية المدينة للتعبير عن معارضتهم.

واندلعت مشاجرة بينهم وبين مؤيد للقرار وتدخلت شرطة مكافحة الشغب وألقت القبض على معظم المحتجين.

وحكم نزارباييف البلاد لنحو 30 عاما وكان يملك سلطات واسعة. وتولت ابنته داريجا رئاسة مجلس الشيوخ مما يشير إلى أنها قد تصبح رئيسة للبلاد مستقبلا.


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