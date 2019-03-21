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شاهد.. "مباشر قطر" يفضح خطط تنظيم الحمدين الخبيثة فى المغرب

الخميس، 21 مارس 2019 12:03 ص
شاهد.. "مباشر قطر" يفضح خطط تنظيم الحمدين الخبيثة فى المغرب جانب من التقرير
كتب أيمن رمضان
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أكد تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أن هناك طرقًا عديدة، وأساليب ملتوية اعتاد عليها تنظيم الحمدين من أجل اختراق الدول واستهدافها، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وتابع: "فتحت مزاعم الاستثمار والشراكة والتعاون ينصب الحمدين شباكه، ليصطاد تلك العناصر ضعيفة النفوس، ومن ثم يستخدمها أدوات لتنفيذ أجندته المشبوهة، التى طالت نيرانها الكثير من دول العالم".

وشدد تقرير قناة المعارضة القطرية، على أن دولة المغرب تعد واحدة من تلك الدول التى توجه نحوها تنظيم الحمدين مؤخرًا، فى محاولة لاستهدافها، والتمدد فى باقى دول شمال إفريقيا، وتابع: "لا سيما وأن هذه المنطقة لها أهمية استراتيجية بالغة، ومؤثرة فى المشهد العالمى، فضلاً عن التواجد فى تلك المنطقة يمنح حرية تحرك وانتقال إلى باقى دول القارة السمراء.

 

وأضاف التقرير، أن النظام القطرى يستخدم كافة الحيل والأساليب الخبيثة لبث سمومه فى الدول العربية والإفريقية، من أجل نشر الدمار والخراب بها، وترسيخ الفكر المتطرف، من أجل تنفيذ تعليمات أعداء المنطقة العربية.


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