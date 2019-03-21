شاهد فى دقيقة.. روشتة دار الإفتاء لمواجهة التطرف بين الشباب وأساليب العلاج

كتب أسامة عبد الحميد

فى ظل وجود حالة من الاستقطاب المنحرف فكريًّا لصغار السن والشباب فى مراحل التعليم قبل الجامعى والجامعى عبر صفحات مضللة على السوشيال ميديا، تأخذ شكل الدعوة والنصيحة وفى باطنها تحمل سموم التكفير والتشدد والتحريض على تخريب الأوطان أعلن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية روشتة استرشادية للآباء والأمهات لمواجهة التطرف عند النشء نوضحها خلال السطور التالية :

1- العمل على بث روح التسامح والتعاون ونشر الهدوء والاطمئنان داخل الأسرة خاصة العلاقة بين الآباء والأمهات

2- تعليم الأطفال عدم التعصب لأى توجه والتسامح مع أى شىء

3- توجيه الأطفال إلى ممارسة الرياضة الجماعية والهوايات المختلفة

4- حث الأطفال على التعبير عن مشاعرهم وآرائهم فى إطار من الحوار والنقاش

5- الاهتمام بالألعاب التى تنمى ذهن النشء

6- تفنيد القناعات الخاطئة ومحاولة إبعاد الأطفال عن الرفقاء المتعصبين

7- تقديم أدلة وبراهين للأطفال للاقتناع بأوامر الوالدين

8- ضرورة تعظيم دور الرقابة ومتابعة الأسرة لسلوكيات أبنائها وتقويمهم بعيدًا عن الصدام