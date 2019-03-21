شاهد خطبة الجمعة المترجمة لـ13 لغة وللإشارة حول خطورة المخدرات

كتب - إسماعيل رفعت

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 22 مارس الجارى، تحت عنوان "خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع" باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، و13 عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة، وذلك نظرا لأهمية الموضوع وضرورة المواجهة الشاملة له.

وتبث وزارة الأوقاف المصرية خطبة الجمعة أسبوعيا بعدة لغات أسبوعيا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية ، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوي القدرات الخاصة.