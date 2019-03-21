شاهد خطبة الجمعة المترجمة لـ13 لغة وللإشارة حول خطورة المخدرات

نشرت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 22 مارس الجارى، تحت عنوان "خطورة المخدرات والإدمان على الفرد والمجتمع" باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، و13 عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة، وذلك نظرا لأهمية الموضوع وضرورة المواجهة الشاملة له.
وأكدت الوزارة ، أن المخدرات والإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة ، وبينهما علاقة وطيدة، فكلاهما قتل للنفس ؛ لأن ضياع المال إدمانا كضياعه إرهابا ، وسفك الدماء إدمانا كسفكها إرهابا ، وهناك علاقة وثيقة بين الإدمان والجريمة , لأن كثيرًا من الجرائم تقع نتيجة الإدمان للمخدرات بأنواعها المختلفة، وحماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية .
أولًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا
- ثانيًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا
- ثالثًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا
- رابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا
- خامسًا :للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا
- سادسًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
- سابعًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا
- ثامنًا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا
- تاسعا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا
- عاشرا : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا
- الحادي عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا
- الثاني عشر : للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا
- الثالث عشر: للاطلاع على الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة السواحيلية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى لغة الهوسا اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الألمانية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفرنسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الانجليزية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة اليونانية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الروسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الإسبانية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة التركية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الأردية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة البشتوية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الصينية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة مترجمة إلى اللغة الفارسية اضغط هنا
- لمشاهدة الخطبة بلغة الإشارة اضغط هنا
وقالت الوزارة، إن خطابها المترجم يأتى في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.
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