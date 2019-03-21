سلطات المطار تضبط راكبا حاول تهريب فلاشات ومستلزمات طبية

كتب هانى عثمان

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولى،اليوم الخميس، راكبا مصريا حاول تهريب كمية من الفلاشات وكروت الميمورى ومستلزمات طبية وجراحة الأسنان، أخفاها داخل حقائبه.

وخلال انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الطيران الإماراتية رقم 925 القادمة من دبى ، اشتبه صبرى حسانين مأمور اللجنة فى الراكب المصرى ا . ز قادم من دبى وبعد أن بدا عليه ملامح القلق والإرتباك.

وبالعرض علي مصطفى السيد نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب بواسطة إيمان موسى مأمور الجمرك تحت إشراف مصطفى الجندى مدير الحركة ، وتبين وجود 300 كارت ميمورى وفلاشة و 60 جهاز لحفر الأسنان وكمية من الأبر والمستلزمات الخاصة بطب وجراحة الأسنان مخبأة داخل لعبة طفل.

ومن جانبه قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.