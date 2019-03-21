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الخميس، 21 مارس 2019 03:06 م
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سعر النفط ينزل من ذروة أربعة أشهر

الخميس، 21 مارس 2019 02:04 م
سعر النفط ينزل من ذروة أربعة أشهر أوبك
رويترز
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تراجع سعر النفط بعيدا عن أعلى مستوى في 2019 الذي بلغه في وقت سابق من الجلسة يوم الخميس، لكن الأسواق تظل متماسكة نسبيا في ظل تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي تفرضها الحكومة الأمريكية على إيران وفنزويلا.
 
وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.12 دولار للبرميل منخفضة 11 سنتا أو 0.2% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، وبلغ خام غرب تكساس أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر، في وقت سابق من الجلسة عند 60.33 دولار للبرميل.
 
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.52 دولار للبرميل بالقرب من مستوى التسوية السابقة بعد أن وصلت إلى 68.69 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وهو أعلى مستوياتها منذ 13 نوفمبر.
 
وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث منذ بداية 2019 بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا.
 
وانخفض إنتاج أوبك النفطي من ذروة بلغها في منتصف 2018 عند 32.8 مليون برميل يوميا إلى 30.7 مليون برميل يوميا في فبراير.
 
وتسبب العقوبات الأمريكية أيضا اضطرابات في الإمدادات.
 
وقال بنك إيه.إن.زد يوم الخميس إن "الصادرات الفنزويلية إلى الولايات المتحدة توقفت أخيرا، بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات عليها في وقت سابق من العام الجارى".
 
كما انخفضت صادرات إيران النفطية أيضا، وتهدف الولايات المتحدة إلى خفض صادرات إيران من الخام بنحو 20% إلى أقل من مليون برميل يوميا بحلول مايو عبر مطالبة دول بخفض مشترياتها لتجنب التعرض للعقوبات الأمريكية.
 
 

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