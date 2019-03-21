سحر نصر: مصر حريصة على التعاون مع الأمم المتحدة لجذب استثمارات إلى إفريقيا

كتب عبد الحليم سالم

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع أكيم شتاينر، مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الرفىع المستوى الثاني المعني بالتعاون فيما بين دول الجنوب والمنعقد فى العاصمة الأرجنتينية "بوينس ايرس"، بحضور السفير أمين مليكة، سفىر مصر لدى الأرجنتين ، و رندة حمزة، خبير أول استراتيجي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.

واتفق الجانبان، على دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمصر خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى، فى إطار الشراكة التى تجمع مصر والأمم المتحدة، وتطلع مصر لأن تشهد فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى، نقلة نوعية فى اتجاه تعزيز وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الإفريقي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة فى مجال التنمية داخل القارة الإفريقية ودفع مشروعات التكامل والاندماج الإقليمى.

وناقش الجانبان، التعاون فى مجال ريادة الأعمال، ودعم المستثمر الصغير، فى ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم فى تحقيق أهداف التنمية فى مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفىر فرص العمل، والطاقة المتجددة.

وأكد "شتاينر" حرص البرنامج الإنمائي على تعزيز التعاون مع مصر لإرساء التنمية فى محيط القارة الإفريقية، خلال رئاسة السيد الرئيس للاتحاد الإفريقى، فى ظل قيادته للقارة الإفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمى ودفع عجلة العمل الإفريقي المشترك، فى ضوء ما يتمتع به السيد الرئيس من رؤية تنموية ثاقبة، مشيدا بالإصلاحات التشريعية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذى الأثر الاجتماعى.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة فى جذب الاستثمارات إلى القارة الإفريقية، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن الإفريقى، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة فى القارة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه فى شراكة عبر رأس المال.