زراعة كفر الشيخ : إزالة 31 حالة تعدي وتقليع 32 ألف فدان بنجر

قال المهندس محمد عبدالله ، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ ، تمكنت حملة مديرية الزراعة من إزالة 31 حالة تعدي على مساحة فدان على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة ،وتم تطهير 37 كيلو مراوي، و32 كيلو مصارف، كما تمكنت الجمعيات الزراعية من توزيع 28ألف و30 طن أسمدة على المزارعين .

وأضاف عبدالله، في بيان له،تم توريد 3 ألاف أردب بذرة قطن هذا العام على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة ،وتوزيع اكثر من 408 أردب ، وتم اخلاء 17 ألف فدان وحرث وتخطيط أكثر من16 الف فدان وزراعة 5 أفدنة على جميع قطاعات الزراعة بالمحافظة،منا تم حصاد "تقليع"32 ألف فدان بنجر على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة .

وقال وكيل وزارة الزراعة ،إن المديرية عقدت عدة ندوات منها ندوة ارشادية عن محصول القطن بمركز بيلا ،وبقاعة المديرية، ندوة ارشادية عن محصول الأرز بقاعة المديرية ،وبمركز بلطيم ،وأنه تفقد مواقع تطوير الري الحقلي بمراكز كفر الشيخ ،وقلين،ودسوق ،والرياض ،وسيدي سالم.