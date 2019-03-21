"زراعة الوادى الجديد": التوسع فى زراعات النباتات العطرية والطبية بدرب الأربعين

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور مجد المرسى، اليوم الخميس، عن انتهاء حصر المساحات الحقلية فى منطقة درب الأربعين، وذلك من خلال زراعة 1194 فدانًا من القمح، و39 فدانًا من الفول البلدى، و551 فدانًا من الشعير، و99 فدانًا من البصل، و537 فدانًا من البرسيم، بينما بلغت المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية بدرب الأربعين 280 فدانًا، وبلغت مساحات الخضر 88 فدانًا ما بين طماطم، وبطاطس، وبسلة، وفاصوليا.

وأكد "المرسى"، أن منطقة قرى درب الأربعين شهدت توسعات فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشتوية، والنباتات الطبية والعطرية، موضحًا أن المنطقة تضم مساحات من الأراضى الجديدة، وأراضى الاستصلاح، وتتم متابعتها بشكل مستمر، لضمان التوسع السنوى فى المساحات المنزرعة، وارتفاع إنتاجية الفدان.

وأضاف أن القطاع الزراعى استعد لبدء موسم حصاد القمح على مستوى المساحات المنزرعة بالقمح، والتى بلغت 200 ألف فدان هذا الموسم، إضافة إلى بدء حصاد محصول الفول البلدى، والذى يكثر زراعته فى مراكز المحافظة.