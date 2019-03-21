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رانيا علوانى تنشر صورة تكريمها فى يوم العطاء بالمركز الكاثوليكى

الخميس، 21 مارس 2019 03:15 ص
رانيا علوانى تنشر صورة تكريمها فى يوم العطاء بالمركز الكاثوليكى رانيا علوانى
كتب هيثم سلامة
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احتفلت النائبة رانيا علوانى، وعضو مجلس إدارة النادى الأهلى بتكريمها فى احتفالية تحمل عنوان يوم العطاء للعام الحادى عشر، بالمركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، وذلك تزامنًا مع عيد الأم.

رانيا علوانى، نشرت صورًا لدرع التكريم على السوشيال ميديا، والتى لاقت تفاعلاً كبيراً من متابيعها، لما لمسوه من مجهود كبير لها خلال الفترة الماضية.  

رانيا علوانى
رانيا علوانى

وكان قد كرم الأب بطرس دانيال وشاركه فى تسليم الجوائز الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية خلال الحفل، عددًا من نجوم الفن والمجتمع والناقدة ماجدة موريس، والكاتب عادل نعمان، وأسرة الشهيد مصطفى عبيد.

ومن نجوم الفن منهم، الديفا سميرة سعيد، الفنانة هالة صدقى، الفنانة والإعلامية منى عبد الغنى، الفنانة عايدة كامل، الفنانة سحر رامى، الفنان عبد الله مشرف، الفنانة فاطمة عيد، الفنان محمود الحدينى، المخرج سمير العصفورى، الشاعر شوقى حجاب، الفنان الاستعراضى حسن عفيفى.

يذكر أن رانيا علوانى، نائبة بالبرلمان المصرى الحالى وتتقلد منصب عضو بمجلس إدارة النادى الأهلى الحالى، وتعمل طبيبة متخصصة فى النساء والتوليد.


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رانيا علوانى

النائبة رانيا علوانى

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