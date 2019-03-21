رئيس قطاع السجون: الإفراج عن 70 سيدة غارمة بمناسبة عيد الأم

قال اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن إطلاق سراح الغارمات في عيد الأم جاء بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورعايته للمرأة المصرية وإطلاقه مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات.

وأضاف رئيس قطاع السجون في كلمة له بحفل الإفراج عن الغارمات المقام بسجون طرة اليوم الخميس، كل الشكر والتقدير للواء محمود توفيق وزير الداخلية لتوجيهاته بسرعة سداد ديون الغارمات لخروجهن في عيد الأم بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وتابع، قطاع السجون سعى لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة خروج الغارمات حيث سيتم الإفراج عن 70 من الغارمات اليوم.

وأقام قطاع السجون احتفالية بمناسبة خروج عدد من الغارمات بمناسبة عيد الأم في إطار السياسية العقابية الجديدة التي تنتهجها الأجهزة الأمنية .

وحضر الحفل اللواء زكريا الغمري مساعد وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية داخل سجون طرة.