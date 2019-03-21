رئيس جهاز مدينة الشروق يحذر سائقى "التوك توك" من السير داخل المدينة

كتب أحمد حسن

حذر المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق: أصحاب مركبات "التوك توك" من التواجد أو السير نهائياً داخل كردون المدينة، مؤكداً أنه سيتم التصدي بكل حسم والتحفظ على المركبات، وفرض غرامات مالية في حالة تواجدها داخل المدينة، وذلك بالتنسيق مع إدارة الأمن وشرطة التعمير طبقاً للقانون.





وأضاف رئيس الجهاز: يأتى ذلك في إطار حرص الجهاز للحفاظ على الطابع الخاص للمدينة، والنهوض بها لتكون في مقدمة المدن العمرانية الجديدة، ونظراً لما تم رصده من خلال المرور الدورى لإدارة الأمن وشرطة التعمير لمركبة "توك توك" ماراً على الطريق الشرقي الجديد وسَيره داخل كردون المدينة بمفارق منطقة إسكان (100م)، وتم الضبط الفورى والتحفظ عليه بمقر الجهاز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مالكه.





ويهيب جهاز المدينة بالمواطنين عند مشاهدة مركبات "التوك توك" سرعة الإبلاغ الفورى على الأرقام (01099558193/ 0224792168) والمخصصة لطوارئ الجهاز على مدار الــ24 ساعة.