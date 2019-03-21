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الخميس، 21 مارس 2019 08:50 م
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رئيس جامعة المنوفية يشارك فى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بشرم الشيخ

الخميس، 21 مارس 2019 08:13 م
رئيس جامعة المنوفية يشارك فى مؤتمر اتحاد الجامعات العربية بشرم الشيخ مؤتمر إتحاد الجامعات العربية
المنوفية – محمود شاكر
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يشارك الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية فى فعاليات مؤتمر إتحاد الجامعات العربية فى دورته الثانية والخمسين الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 20 إلى 22 مارس تحت عنوان «المؤتمر السنوى لرؤساء الجامعات العربية فى دورته الـ52» والتى تنظمه جامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و يتولى منصب الأمين العام به الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق.

أوضح الدكتور عادل مبارك أن هذا الإجتماع السنوى بين رؤساء الجامعات العربية يعد أكبر تجمع لمؤسسات التعليم العالى بحضور نحو 200 رئيس جامعة من جميع الدول العربية وجميع الجامعات الحكومية والخاصة ويعد فرصة جيدة لبحث أوجه التعاون الأكاديمى فى مختلف مجالاته بين الجامعات العربية كما يعد فرصة متميزة لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى التشاور فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى فى المنطقة العربية وبحث أوجه التعاون المشترك.

وأضاف رئيس الجامعة أن المؤتمر يناقش على مدى يومين الكثير من الموضوعات المتعلقة بأهداف إتحاد الجامعات العربية لخدمة التعليم الجامعى والعالي، ورفع مستوى أداء مؤسسات التعليم العالي، وتوسيع قنوات الاتصال مع الجامعات الأعضاء وتنويع مجالات أنشطتها


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