رئيس جامعة أسوان: نتطلع لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر اتحاد الجامعات العربية

أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان أنهم يتطلعون إلي استضافة الدورة المقبلة لمؤتمر اتحاد الجامعات العربية في ظل توافر كافة المقومات اللازمة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الكبير علي أرض أسوان.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور أحمد غلاب علي هامش مشاركته اليوم في افتتاح مؤتمر اتحاد الجامعات العربية والذي تستضيفه جامعة حلوان بمدينة شرم الشيخ علي مدار يومين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وأوضح رئيس جامعة أسوان أن النجاح الكبير الذي حققه منتدى الشباب العربي الأفريقي برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد قدرة محافظة أسوان وجامعتها علي استضافة كافة المؤتمرات العلمية الدولية المختلفة وجاهزيتها التامة لسياحة المؤتمرات العلمية، موضحا أنهم سيتقدمون بطلب إلى إدارة المؤتمر من أجل نيل شرف تنظيم هذا المؤتمر الدولى في دورته المقبلة بمدينة أسوان عاصمة الشباب العربي والأفريقي.