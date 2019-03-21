رئيس الوزراء يُكلف بتقديم تقرير عن أعمال إزالة المخالفات بحرم السكة الحديد

استعرض اجتماع مجلس المحافظين اليوم الخميس ، الموقف التنفيذيّ لتقنين أراضي الدولة حتى 19 مارس الجاري، وقال وزير التنمية المحلية: بلغ عدد طلبات التقنين حتى ذلك التاريخ 278.839 طلب، وجاءت محافظة قنا كأعلى محافظة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة، وبلغ عدد أذونات الفحص المٌسددة 204.549 إذن بنسبة 73%، وبزيادة عدد 5887 عن التقرير السابق، وبلغ عدد أذونات المعاينة المٌسدَدة 137.756إذن بنسبة 67% بزيادة عدد 12222عن التقرير السابق، فيما بلغ ما تم تحصيله من رسوم مبلغ قدره نحو 1.7 مليار جنيه، بزيادة قيمتها نحو 455 مليون جنيه، وسجل عدد المعاينات الفعلية 57195 بزيادة 18876 معاينة، وبلغ عدد ما تم تحريره من عقود 1426 عقداً بنسبة زيادة 21% عن آخر تقرير.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، أنه لم يعد هناك مُبرر لتأخر أى محافظة في أعمال تقنين أراضي الدولة، وهذا الملف هو إحدى آليات تقييم أداء المحافظين في هذه الفترة.

وخلال اجتماع مجلس المحافظين، أشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن هناك توجيهاً بتطوير السكة الحديد، ولدينا 1102 مزلقان جارٍ تطويرها حالياً، وهذا مجهود وزير النقل السابق، ونحن نستكمله، مضيفاً أن هناك نحو 502 مزلقان بها مشاكل يجب أن ننسق فيها مع المحافظين لاستكمال تطويرها، كما نوه إلى أنه يوجد بعض المنشآت المخالفة في حرم السكة الحديد (بيوت وكافيتريات وأكشاك مخالفة)، وعلينا جميعاً التعاون للإزالة الفورية لهذه المخالفات، ونحن جاهزون للتعاون لسرعة إزالة هذه المخالفات.

وكلّـف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، الجهات المعنية بتقديم تقرير موقف، خلال شهر، بأعمال الإزالات للتعديات الموجودة على حرم السكة الحديد .