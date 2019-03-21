video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 09:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود شراكة بين"المجتمعات العمرانية" وشركات تطوير عقارى

الخميس، 21 مارس 2019 09:42 ص
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود شراكة بين"المجتمعات العمرانية" وشركات تطوير عقارى مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وعددا من شركات التطوير العقارى.

 

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

 

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وإحدى شركات التطوير العقارى  لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

 

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية مع إحدى شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالشيخ زايد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة: العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

"الوزراء" يوافق على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"

رئيس الوزراء يترأس غدا اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان

التطوير العقارى

الاسكان

مصر

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

البنك المركزى: 1.5 مليار دولار زيادة بالناتج المحلى مقابل 10% ارتفاعا بالمدفوعات الرقمية

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

كيف أصبح الفارق بين الأهلى والزمالك "نقطتين"؟.. و3 مواسم تُهدد الأبيض

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

جزائريون يردون على وجدى غنيم بعد تطاوله على جميلة بوحريد: "الزم حدودك"

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

ننشر التقرير البرلمانى عن الحساب الختامى للدولة لعام 2017/2018

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

"الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس للخارج لـ256 ألف طن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة