رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود شراكة بين"المجتمعات العمرانية" وشركات تطوير عقارى

كتبت هند مختار

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وعددا من شركات التطوير العقارى.

ويتضمن الاتفاق توقيع شراكة مع 3 شركات للتطوير العقارى وهيئة المجتمعات العمرانية الأول لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 144 فدان فى مدينة أكتوبر.

كما يتضمن الاتفاق الثانى التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية وإحدى شركات التطوير العقارى لمشروع عمرانى متكامل على مساحة 205 فدان بمدينة الشيخ زايد.

ويتضمن الاتفاق أيضا التوقيع على عقد شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية مع إحدى شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروع عمرانى متكامل على مساحة 500 فدان بالشيخ زايد.