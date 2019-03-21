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رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن شقيقين لالتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية

الخميس، 21 مارس 2019 09:52 ص
رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن شقيقين لالتحاقهما بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من محمد أحمد خليل الشيخ وكمال أحمد خليل الشيخ من مواليد فلسطين، لالتحاقهم بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمنى دون الحصول على ترخيص سابق .

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس أيضا 17 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة .

وتضمنت قرارات التخصيص لإقامة مدارس ومحطات صرف صحى وسجل مدنى، وبرج مراقبة للدفاع الجوى، ومعهد أزهرى .

وكان رئيس الوزراء قد وافق مؤخرا على تخصيص 6 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، وذلك لإقامة مدارس تعليم أساسى أو إعدادى أو ثانوى عليها فى كلٍ من قرية شحاتة، وناحية المعاشات الصغيرة، وقرية كفور الغاب، وعزبة الملجأ، بمركز كفر سعد، وقرية الشيخ ضرغام بمدينة عزبة البرج، وقطعة أرض بمدينة الروضة، مركز فارسكور، كما تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لإقامة مدارس عليها فى كلٍ من زمام ناحية الحمادية بمركز سوهاج، وزمام جهينة الشرقية بمركز جهينة، وزمام الحرجة بالقرعان بمركز البلينا.

وتخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بناحية العوامر الغربية، مركز أبو تشت؛ وذلك لإقامة مدرسة إعدادي عليها، وقطعة أخرى لصالح مديرية التربية والتعليم بالشرقية، بناحية الشرقاية، مركز كفر صقر؛ وذلك لإقامة مدرسة كفر صقر الثانوية الزراعية عليها، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، لإقامة إحدى المدارس اليابانية عليها.


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