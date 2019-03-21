رؤساء أقسام اللغة العربية بجامعات أجنبية يزورون مركز الشيخ زايد لتعليم العربية

كتب لؤى على

استقبل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وفدا رفيع المستوى من رؤساء أقسام اللغة العربية وأعضاء من هيئة التدريس بعدة جامعات أجنبية: من روسيا، وطاجكستان، وبللا روسيا، وأكرانيا،وجامعات أخرى، في إطار حرص المنظمة العالمية لخريجى الأزهر -المشرفة على مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها- على نشر اللغة العربية وفق أحدث الاستراتيجيات والأطر.

حضر لاستقبال الوفد الدكتورة إيمان هريدى مدير المركز، والمهندس محمد عبد الغفار - المدير الإدارى للمركز، ونواب مدير التعليم بالمركز، تعرف الوفد على المركز من حيث: النشأة، والدارسين، والبرامج المقدمة لهم، وإعداد المعلم المتخصص، ومدى الجاهزية للتعاون المشترك بين المركز والجامعات التى مثلها الوفد.

قدم المركز تعريفا وافيا بالمركز، حيث بدأت الدراسة به عام 2010، وتخرج في المركز حتى تاريخه ما يزيد عن 15 ألف طالب وطالبة، يمثلون أكثر من 50 جنسية حول العالم، ويدرس في المركز في العام الحالي وحده ما يزيد عن 4 آلاف طالب وطالبة.

وتناول اللقاء إجابة عن تساؤلات الوفد فيما يخص المستويات الدراسية بالمركز، والبرامج الخاصة التي يقدمها المركز كتعليم العربية للدبلوماسيين والإعلاميين، وحتى طلاب أقسام اللغة العربية بالجامعات الأجنبية الذين يودون صقل مهاراتهم اللغوية.

وفى سياق متصل طرح الوفد مدى إمكانية الإفادة من سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وكذلك البرامج التدريبية الخاصة بإعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وقد أوضح المركز أن سلسلة الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين تم إعدادها من قبل لجنة على أعلى مستوى من الأساتذة المتخصصين في المجال عالميا، وتحت إشراف من الدكتور فتحي علي يونس.

وفى هذا الإطار أبدى المركز سعادته بزيارة الوفد، وإيجاد أفق للتعاون بين المركز وهذه الجامعات في ضوء حاجة الدارسين من هذه الجامعات، وفي سياق متصل أضاف المركز ترحيبه بتدريب المعلمين الراغبين فى الحصول على دورة إعداد معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وفى ختام الزيارة قام الوفد بجولة ميدانية بالمركز للاطلاع على أحدث الأطر المنهجية، والاستراتيجيات التي يتبعها المركز فى بناء المهارات اللغوية للدارسين بالمركز؛ وقد أشاد الوفد بهذه الزيارة، وأبدى سعادته بالجولة الميدانية داخل القاعات الدراسية، والإعداد الأمثل الذى تبدى فى ضوء أداء أعضاء هيئة التدريس بالمركز.