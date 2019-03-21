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الخميس، 21 مارس 2019 12:49 م
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خبير يحذر من التهديدات الإرهابية لقرطبة: "حقيقية ويجب تحمل المسئولية"

الخميس، 21 مارس 2019 12:47 م
خبير يحذر من التهديدات الإرهابية لقرطبة: "حقيقية ويجب تحمل المسئولية" قرطبة
فاطمة شوقى
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 حذر الخبير وأستاذ العلوم السياسية وعلم الإجتماع  إنريكى أفيلا، من التهديدات الإرهابية لقرطبة.

 

وقال "التهديد حقيقى ويجب أن نتحمل المسولية"، وذلك فى مؤتمرا عن العمليات الارهابية فى أوروبا.

 

ووفقا لصحيفة "إيه بى سى" الإسبانية فإن أفيلا يرى أن "السبب فى استخدام إسبانيا فى رسائلهم التهديدية الارهابية، تعتمد على الأساطير دون محتوى فكرى، فعلى سبيل المثال "إسبانيا فى عين الارهابيين ليست إسبانيا ، بل الأندلس، ومع ذلك وفقا للخبير فإن إسبانيا ليست أولوية للارهابيين ولكنها تستخدم كمرجع فى رسائلهم".

 

وأضاف الخبير: "على الرغم من ذلك ،فلا يمكن الاستهانة بهذه التهديدات، خاصة المتوجهة إلى قرطبة، التى تعتبر مهمة للغاية للارهابيين لأنها كانت عاصمة الخلافة، ولذلك فهى التى تمثل مصدر الخطر، والتهديد الحقيقى".

 

وقال الخبير إن "الأمن فى إسبانيا يتصرفون بشكل جيد،ولكن لابد من الحفاظ على توازن بين الخوف والمسئولية، حتى لا يقعوا فى حالة من الذعر لا لزوم لها"، مطالبا من السياسيين أن يخبروا بخططهم الأمنية خاصة فى وقت الانتخابات".

 

 

 

 


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