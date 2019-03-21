حملات لإزالة الإشغالات ورصف الطرق وصيانة الأعمدة فى مصيف بلطيم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، صيانة وزرع أعمدة الإنارة، ورفع كفاءتها، وزرع أعمدة الكهرباء مع قسم المرافق والصيانة والعاملين بقسم الكهرباء.

ووجه المحاسب فادي شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، بالمرور الفوري على كافة أعمدة الانارة بالشوارع بجميع مناطق المصيف، بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة والعمل على رفع الأعمدة المتهالكة الآيلة للسقوط وزرع أعمدة بديلة عنها للحفاظ على أرواح المواطنين.

كما تفقد طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال إحلال وتجديد للقطع المنتهى صلاحيتها بخط طرد مياه الشرب لمنطقة بر بحرى قطر 450 بفاروغ أسفل الطريق الدولى الساحلى.

وقال طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، يتم إحلال وتجديد بعض المواسير والكيعان ذات الأقطار المختلفة والمنتهى صلاحيتها قبل انفجارها، مؤكداً على أهمية مياه الشرب حيث أنها سر الحياة ولا غنى عنها دقيقة واحدة ، مؤكداً يتم التتبع اليومى لخط الطرد الخاص بالمنطقة، للتأكد من سلامة وصلاحية الخط لرفع مستوى منسوب الضغط عبر الشبكة الداخلية للقرى.

كما شهدت قرية بر بحري التابعة لمركز بلطيم قافلة طبية تضم كافة التخصصات،وأجرت الكشف الطبي على 500 حالة من غير قادرين وصرف العلاج لهم فوراً، كما تمكنت حملة مجلس مدينة بلطيم من ضبط وتحريز لحوم مدبوحة خارج السلخانة، وزيوت مجهولة المصدر غير صالحة للاستخدام الأدمى، وتحرير محاضر مختلفة بالسوق الأسبوعى بسوق قرية الربع، ومنها عدم إعلان أسعار منتجات غير معلومة المصدر، ومنتجات منتهية الصلاحية، وأسماك وطيور غير صالحة،وحلويات مكشوفة.

كما شهدت مدينة كفر الشيخ حملة إزالة الإشغالات والتعديات،وعودة الانضباط لشوارع مدينة كفر الشيخ، وإزالة جميع المخالفات والباعة الجائلين خاصة بوسط مدينة كفر الشيخ، وكوبري ميت علوان، وكوبري المرور بمنطقة القنطرة البيضاء، بالتعاون ومشاركة من رجال أمن شرطة المرافق بكفرالشيخ.

وشدد المحاسب محمد أبو غنيمه ، السكرتير العام المساعد ، خلال تراسه للحملة على عدم التهاون مع المخالفين ومصادرة سيارات الباعة الجائلين الذين تم التنبيه عليهم، وكذلك التركيز على المقاهي بجميع شوارع شرق وغرب المدينة، وخاصة شارع المصنع، وإزالة جميع مخالفات المحلات التي تتعدى على الشوارع والأرصفة.

من ناحية أخرى، تابع السكرتير العام المساعد أعمال إزالة للتعديات على الأرض الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ حيث تم إزالة التعديات من المهد لتشوين السيراميك في الأراضي الزراعية على طريق الرافد الدولي بزمام قرية الحمراوي، وكذلك وقف أعمال بناء بدون ترخيص.

كما تفقد عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رصف مدخل عزبة عربان التابعه لمجلس قروى قبريط ،ومدخل عزبة العلوانى ،وطريق الجمعية الزراعية بقرية الزوامل البحرية، كما تابع أعمال تطوير مزلقان السالمية، مؤكداً أنه تم تقسيم الطريق إلى طريق ذهاب وطريق إياب وعمل بوابات الكترونية ورفع الإسفلت القديم، موجهاً بإزالة أى معوقات قد تعطل أعمال التطوير فى الحال.

كما تابع هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف بقريتى أم سن والعباسية بالرياض ،لسرعة الانتهاء من خطة الرصف، باعتماد قدرة 100 ألف جنيه،لرفع كفاءة منظومة الطرق بالقرى.