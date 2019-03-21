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حبس عاطل 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الخميس، 21 مارس 2019 10:35 ص
حبس عاطل 3 سنوات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - صورة ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، وعضوية المستشار شريف كامل عادلى، والمستشار علاء سمير حسن، والمستشار محمد عبد العليم رضوان بحبس "عبده.ا.هـ" عاطل 3 سنوات وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز تلا.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، من ضبط "عبده.ا.هـ" وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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