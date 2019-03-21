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حبس شقيقين قتلا فكهانى نتيجة مشادة كلامية فى المنوفية

الخميس، 21 مارس 2019 01:12 م
حبس شقيقين قتلا فكهانى نتيجة مشادة كلامية فى المنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية ،والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية ، تجديد حبس شقيقان بقرية العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية تجردا من مشاعر الانسانية وقاما بقتل فكهانى، إثر ضربة علي رأسه بعصا نتيجة مشادة كلامية لخلافات عائلية سابقة ،15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المنوفية، يفيد بتلقي مركز شرطة الباجور، بلاغا من مستشفي الباجور النموذجي، بوصول “ف ع ا ن” 50 عام فكهاني مصاب بكسر بالجمجمة، ونزيف من الأذن اليسري ومقيم قرية بي العرب دائرة مركز الباجور، ولم تنجح محاولات إسعافة وتوفي داخل المستشفي.
 
علي الفور، تحركت قوة من مباحث مركز الباجور، برئاسة الرائد أحمد كشك لمستشفي الباجور، وبسؤال زوجة القتيل أتهمت شقيقان بقتلة نتيجة مشادة كلامية علي خلفية خلافات عائلية سابقة.
 
وتمكن الرائد أحمد كشك رئيس مباحث الباجور، ونائبية النقيب محمد الشاعر، والنقيب أحمد العفيفي، من إلقاء القبض علي كلا من ” أ م ا” 33 عام، عامل بشركة مقولات ، “ع، م، ا” 29 عام مزارع ، شقيقان ومقيمان قرية العرب دائرة المركز، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم ” 5399 ” جنح الباجور، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. 

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