video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"جنايات أسوان" تبرئ ربة منزل وابنتيها من تهمة مقتل طفل مسموما بكوم أمبو

الخميس، 21 مارس 2019 02:01 م
"جنايات أسوان" تبرئ ربة منزل وابنتيها من تهمة مقتل طفل مسموما بكوم أمبو محكمة
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق
قضت محكمة جنايات أسوان، اليوم، الخميس، ببراءة ربة منزل وابنتيها من تهمة قتل الطفل إسلام 10 سنوات والذى توفى بعد دس السم له فى الطعام.
 
وتعود أحداث وتفاصيل القضية، التى بطلها الطفل "إسلام سعيد شعبان"، البالغ من العمر 10 سنوات، بعد إصابته بحالة إعياء شديد، ثم وفاته متأثرا بمرضه، وأمرت النيابة بدفنه بعد استخراج تصريح الدفن، وتم دفنه بمقابر العائلة، إلا أن والدة الطفل "سيدة.ع.ب"، تقدمت ببلاغ للمحامى العام لنيابات أسوان، تطلب فيه إعادة فتح التحقيق، بعد إثارة الشكوك حول وجود شبهة جنائية وراء وفاة الطفل.
 
وقرر المحامي العام لنيابات أسوان، إعادة فتح التحقيق فى واقعة وفاة الطفل "إسلام سعيد شعبان"، 10 سنوات، واستخراج جثته من مقابر قرية الخور قبلى بمدينة كوم أمبو بأسوان، بعد تلقى بلاغ من أم الطفل بوجود شبهة جنائية، وتم استخراج الجثة، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة.
 
وكانت المفاجأة التى كشفها تقرير الطب الشرعى، والتى تشير إلى أن وفاة الطفل جاءت نتيجة تناوله طعاما مسموما، وعلى الفور تم القبض علي ربة المنزل تدعى "انتصار.م "،  وابنتيها "ه .ع- 23 سنة" و"م,ع - 27 سنة"، بعد توجيه الاتهامات لهم بالتسبب فى وفاة الطفل، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة أوراق القضية إلي محكمة جنايات أسوان، وبعد تداول القضية أمام محكمة جنايات أسوان قررت براءة الأم وابنتيها من التهمة المنسوبة إليهم.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الاقتصادية تقضى ببراءة 4 أشخاص من تهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

محكمه جنايات اسوان

مديريه امن اسوان

كوم امبو

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة