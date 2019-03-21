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جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب عملات معدنية أثرية

الخميس، 21 مارس 2019 08:41 م
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولتى تهريب عملات معدنية أثرية العملات المضبوطة
الإسكندرية أسماء على بدر
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تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة  محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار من ضبط محاولتى تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية وكمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة  لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته
وفى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة شركة الخطوط التركية رقم 696 القادمة من اسطنبول إشتبه هشام عقل رئيس الوردية في الراكب المصري ح . أ . م  ومعه 2 حقيبه وبدا عليه القلق والإرتباك وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة السادة بسام السيد مأمور الفحص ومحمد توفيق رئيس قسم الفحص.
 
وبالعرض على السيد رزق ، مدير الجمرك ، قررتشكيل لجنة جمركية من محمود مرسي  ،وجورج شاكر وسعيد محمود وعلي أحمد على مأموري الحركة تحت اشراف أحمد البنا رئيس الوردية بحضور  طاهر بخاطره مكافحة تهرب ومحمد عثمان أمن جمركي وجمال طه مدير الوديعه حيث تبين وجود 308 وحدة غرس اسنان و67 دعامة غرس اسنان و90 غطاء ذراع أسنان سفلية و 239 قطعة أدوات لزوم غرس الأسنان مخفاه بين طيات الملابس بحقيبتيه وبلغت التعويضات المستحقة 486 ألف و 700 جنيها .
 
وفي المحاولة الثانية فى نفس الرحلة اشتبه سعيد محمود مأمور الحركة في الراكب السويدى "  H . Y   " ومعه حقيب هاند باج وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة بسام السيد مأمور الفحص ومحمد توفيق رئيس قسم الفحص تبين وجود أجسام معدنية معتمة
 
وتم تشكيل لجنة جمركية بنفس الوردية لتفتيش أمتعته فتبين وجود كمية من العملات المعدنية القديمة وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمطار أفادت بوجود 10 قطع من معدن النحاس مختلفة الأحجام والأشكال والفئات والتواريخ ترجع لعصر الملكة فيكتوريا والملك جورج الخامس وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة ويتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار
 
وقرر محمود فرغلى  ،مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 22 و23 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و مجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية المشرف على جمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركى.
 
 
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