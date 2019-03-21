جمارك أرقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

أسوان ندى سليم

نجح رجال الجمارك بمنفذ أرقين، اليوم الخميس، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية، خلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب الأتوبيسات القادمة من الخرطوم، حيث تم العثور على 950 علبة أوبتيدكس قطارة للعين و 900 علبة كاريمازول بكل منها 5 شرائط بكل منه 10 اقراص و 180 عبوة كريمات مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعة احد الركاب.



و عثر رجال الجمارك على المضبوطات خلال الاشتباه في الراكب ب . ا . س سوداني الجنسية 35سنة، وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 17لسنة 2019.





محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية (1)