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جامعة سوهاج تطرح 3 مشروعات جديدة بتكلفة 500 مليون جنيه

الخميس، 21 مارس 2019 06:00 ص
جامعة سوهاج تطرح 3 مشروعات جديدة بتكلفة 500 مليون جنيه رئيس الجامعة
سوهاج محمود مقبول
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انتهت جامعة سوهاج من إعداد التصميمات الهندسية الخاصة بثلاث مشروعات جديدة هى مستشفى الجراحات التخصصى ومبنى المدرجات المركزى ومبنى كلية طب الأسنان، وذلك بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج.

وأضاف عزيز أن المشروعات الثلاثة هى إضافة جديدة إلى جامعة سوهاج فى ظل خطة التطوير التى تقوم بها الجامعة من خلال إدخال كليات جديدة وتقديم خدمات صحية فائقة بإنشاء مستشفيات متخصصة فى الجراحة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

وأكد عزيز أن الجامعة تسعى للتوسع فى إنشاءات المستشفيات الجامعية، نظراً لتزايد أعداد المرضى المترددين سواء من أهالى سوهاج أو محافظات جنوب الصعيد، موضحاً أن الهدف من تنفيذ المشروع هو الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية وتقديمها بصورة نموذجية وبأحدث الأجهزة والمعدات الطبية على أيدى طاقم طبى متكامل وذو كفاءة عالية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبنى سيتم تصميمه ليحتوى على 10 طوابق مكونة من بدروم ودور أرضى و9 أدوار علوية متكررة، وبطاقة استيعابية 600 سرير، ويضم عددا من الأقسام الطبية وهى زراعة الكلى والقوقعة، القلب والصدر، تشوهات الوجه والرقبة، كما ستشمل قسما خاصا بالجراحات الميكروسكوبية وجراحات قلب الأطفال.

 


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