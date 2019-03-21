جامعة جنوب الوادى تنظم فعاليات الملتقى الفنى لشباب الجامعات

كتب وائل ربيعى

نظمت جامعة جنوب الوادى فعاليات الملتقى الفنى السابع عشر بالتعاون مع المجلس العربى للأنشطة الطلابية التابع لاتحاد الجامعات العربية.

وشهد الملتقى إقبالاً طلابياً كبيراً حيث شاركت معظم الجامعات المصرية الحكومية الخاصة فيه، وقدم الطلاب فنون الغناء والعزف والإنشاد والفنون الشعبية فى تنافس رائع التف حوله جمهور كبير من الطلاب .

ورحب الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة بجميع الوفود المشاركة، مشيداً بأهمية الأنشطة الطلابية ودورها فى تكوين شخصية الطالب الجامعى ومنحه الخبرة الكافية بجانب التفوق العلمى.

من جانبه أكد الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يعد امتدادا لمهرجان الأقصر الدولى للسينما الإفريقية، كما يعد وسيلة لإبراز المواهب الطلابية من جامعات مصر، لافتاً لمشاهدة طلاب مصر الأفلام الجديدة التى تجسد الوطنية المصرية ومقاومة المستعمر مثل فيلم حرب كرموز.

هذا وقد التقى الطلاب على هامش الملتقى ببعض نجوم الفن المصرى مثل النجمة لبلبة التى شكرت الجامعة على حسن تنظيم الملتقى ،كما شارك الفنان طارق عبد العزيز والفنان صبرى فواز، طلاب الجامعات المصرية في فعاليات الملتقى ، معربين عن شكرهم لجامعة جنوب الوادي التي استضافت هذا الملتقى لنشر الثقافة والفنون.



جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات الملتقى الفني لشباب الجامعات (1)



جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات الملتقى الفني لشباب الجامعات (2)



جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات الملتقى الفني لشباب الجامعات (3)



جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات الملتقى الفني لشباب الجامعات (4)



جامعة جنوب الوادي تنظم فعاليات الملتقى الفني لشباب الجامعات (5)