video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 11:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن توصياتها بملتقى الشباب العربى الأفريقى

الخميس، 21 مارس 2019 10:18 م
تنسيقية شباب الأحزاب تكشف عن توصياتها بملتقى الشباب العربى الأفريقى ملتقى الشباب العربى الافريقى
كتب كامل كامل
إضافة تعليق

أصدرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا حول مشاركتها في فعاليات النسخة الأولى من الملتقى العربي الإفريقي.

وقالت التنسيقية فى بيان لها، إن التنسيقية شاركت في مجموعة من المحاور التي شملتها أجندة الملتقي، مثل  وادي النيل ممر التكامل الإفريقي العربي، و كيف تكون رائد أعمال ناجح، و رياده الأعمال المجتمعية من منظور إفريقي ، و تنفيذ أجندة الشباب و الأمن و السلم في منطقة الساحل.

وأوضحت أنه تضمنت أوراق العمل المقدمة من أعضاء التنسيقية بعض التوصيات في الموضوعات محل النقاش، مثل قيام وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإنشاء منصة تعاون بين الجامعات العربية و الإفريقية ، و وضع رؤية شبابية لمواجهة التطرف الفكري،  كذلك وضع آليات لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي و تحويلها من أدوات لبث الشائعات إلى أدوات لإظهار الحقائق و التوعية بالتحديات، بالأضافة الي العمل على توحيد جهود المنظمات الاقتصادية المختلفة في إفريقيا ، و نقل الخبرات المصرية إلى الأفارقة في تدريب و تأهيل الشباب للقيادة و عودة اندماج الشباب في الحياة السياسية، وضرورة تدشين مشروع قومي للأمن الغذائي بين كل من مصر و السودان و التركيز على دور الإعلام في منطقة وادي النيل لإبراز الفرص و الموارد الطبيعية و البشرية للدولتين..

كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين الصالون السياسي الأول لها علي هامش الملتقى والذي حمل عنوان  السياسة المصرية في البعيدين العربي و الإفريقي، حيث أنقسم الصالون الي جلستين الأولي عن الدولة المصرية ودورها تجاة القارة الإفريقية، و الثانية مصر و العالم العربي تحديات و أفاق المستقبل، وشهد الصالون حضور كبير من ضيوف الملتقي علي المستوي الإعلامي و السياسي والدولي  في تجربة هي الأولى من نوعها لإثراء الحياة السياسية والحزبية.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين على وافر الامتنان للقيادة السياسية على إتاحة الفرصة للمشاركة في تدشين هذا الحدث بالغ الأهمية في تحقيق التكامل العربي الإفريقي الذي تصبو إليه شعوب الإقليمين من أجل التصدي لمعوقات التنمية و التحديات المتمثله في الفكر المتطرف و الصراعات الإثنية و العمل على تعميم السلام و الاستقرار.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. أهالى أسوان: ملتقى الشباب العربى الإفريقى ساهم فى تطوير مدن محافظة

الأمهات المثاليات يسردن قصص كفاحهن بـ"كل يوم".. وائل الإبراشى يكشف مكاسب ملتقى الشباب العربى والإفريقى بأسوان.. نجل شهيد بحادث نيوزيلندا: والدى نجا فى البداية واستشهد بعد عودته للمسجد لإنقاذ المصابين

اخبار السياسه

البرلمان

تنسيقيه الاحزاب

اخر الاخبار




لا تفوتك
استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

استعدادا لشهر رمضان ..الحكومة تعلن صرف الأرز على بطاقات التموين اعتباراً من إبريل ..و مدبولى يطلب عرض خطة تنفيذية بأماكن منافذ وشوادر بيع السلع الأساسية: "عاوزين نوصل لأبعد عزبة ونجع" على مستوى الجمهورية

السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح

السيسى ينتصر لأصحاب المعاشات.. الرئيس يوجه الحكومة بسحب استشكالها على حكم ضم علاوات المعاش.. ويكلف "المالية" برد المديونيات لصندوق المعاشات.. ويستعرض خطوات هامة لإصلاح منظومة الأجور.. والشعب يجنى ثمار الإصلاح

"وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام "

"وزيرات لكن أمهات " ..8 وزيرات فى حكومة "مدبولى " ملف خاص لـ " مجلة 7 أيام "

فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

فيديو.. مسئولون عراقيون يكشفون سبب غرق عبارة الموصل

بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

بحضور وزير الآثار..سفير مصر فى باريس يفتتح "بازار خير"

الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

الحكومة السودانية تؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقع مع مصر بشأن معبر أشكيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة