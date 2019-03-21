تفاصيل شروع صاحب محل فى قتل استورجى بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

شهدت مدينة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حادثا قيام صاحب محل بالشروع فى قتل استورجى للخلاف على مبلغ مالى اقترضه منه، وتوالت اعترافات المتهم خلال تحقيقات البحث الجنائى، قائلا: اسمى "على" 28 عاما، صاحب محل مستحضرات تجميل، اعرف المجنى عليه، منذ سنتين، بحكم الجيرة بجانب العمل، وكانت العلاقة طيبة بيننا، وكثيرا ما كان يأتى المجنى علية للجلوس معى بالمحل.

وأكمل "المتهم" وكنت بشترى، طلبية للمحل واقترضت منه مبلغ 500 جنيه، أكمل بيها لعدم وجود أموال معى، ومر أسبوع على ذلك فجاء لى المحل فاعتذرت له عن رد المبلغ لأن حركة البيع بطيئة، وطلبت منه أن يعطينى وقتا لأدبر له المبلغ.

ولكنه أتى ثانى يوم لى المحل، وقام بسبى أمام جيرانى وهددنى بتكسير المحل إذا لم أعطيه المبلغ، مما أثار حفيظتى أمام الأهالى، وطعنته بسكين فى بطنه، منه لله هو السبب ويستاهل كدا".

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بتلقيه أشارة من مستشفى معهد ناصر بوصول المدعو"زكريا.ع" 23 سنة،استورجى ومقيم عزبة رستم – دائرة القسم، مصاب بجرح نافذ بالبطن تم حجزه للعلاج ،ولا يمكن استجوابه.

بالانتقال والفحص ،وبسؤال والد المصاب المدعو "عبد الخالق.ع. م "61 عامل بلاط ،اتهم المدعو "على.ع. ع " 28 سنة،صاحب محل مستحضرات تجميل ،بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "سكين " وإحداث إصابته.