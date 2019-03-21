"تعليم الإسكندرية" بالمركز الأول للفصحى والشعر والنحو بجامعة الدول العربية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم أن الوزارة كرمت الطالبة حبيبة عاطف محمد بالصف الثالث الإعدادى بإدارة الجمرك لحصولها على "المركز الأول جمهورى " فى مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو لعام 2019/2018 ، بجامعة الدول العربية.

كما تم تكريم الطالبة نادية محمد شعبان بإدارة المنتزه التعليمية، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية.

وأوضح " العجمى " فى كلمته عن جمهورية مصر العربية أن المسابقة تستهدف رفع مستوى الطلاب فى اللغة العربية ومهاراتها، وتحث على تنشيط مهارة التحدث بالفصحى وعرض مواهبهم المتنوعة فى فن الخطابة المرتجلة والإلقاء الشعرى المعبر، وغيرها من الأعمال التى تدخل فى إطار الأنشطة التربوية المرتبطة باللغة العربية و تحقيق التواصل بين أبناء الوطن العربى والربط بينهم حيث ان لغتنا هويتنا فشاهدنا اليوم عمانى وكويتى ينشد فى مصر ومصرية تلقى شعرا من قصائد لفلسطينى وعراقى مما يزيد أواصر الود ، يُذكر أن المسابقة تقيس قدرات الطلاب فى الخطابة الارتجالية ومخارج الحروف والالتزام بالقواعد النحوية وتعبيرات الوجه والأداء والثقة بالنفس والالتزام بالوقت المحدد للإلقاء فضلًا عن الإلقاء الشعرى وعقد مناقشات فى الثقافة اللغوية العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور غازى البنوانى مدير عام تنمية مادة اللغة العربية بالوزارة، والدكتورة سعاد السائحي، مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والدكتور على سعد أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية الفصحى بجامعة بنها، وأحمد عامر منسق عام المسابقة ومحمد الجيزاوى مدير عام التعليم العام بالمحافظة وممثلى الدول المشاركة فى المسابقة.











