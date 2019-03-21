تعرف علي أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلي بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس

ما بين الاستقرار والارتفاع تتصارع المؤشرات أمام السلع بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس كما أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة في رصد حركة السلع و أسعارها بالسوق المحلي المصري والبورصات السلعية العالمية وجاءت كالتالي:-

قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4400 جنيه / طن

قمح 12.5 روسي 4420 جنيه / طن

دقيق -24 5400 جنيه / طن

دقيق -27 5500 جنيه / طن

ردة محلى 3400 جنيه / طن

أرز شعير عريض 6800 جنيه / طن

أرز شعير رفيع 6000 جنيه / طن

أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 10900 جنيه / طن

أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 9700 جنيه / طن

أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 8800 جنيه / طن

زيت صويا مكرر 13800 جنيه / طن

زيت أولين RBD 9900 جنيه / طن

زيت ذرة خام 11650 جنيه / طن

زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن

سكر مكرر 7600 جنيه / طن

نشا غذائى 7400 جنيه / طن

جلوكوز 6800 جنيه / طن

فول بلدي 24000 جنيه / طن

فول ليتوانى 12000 جنيه / طن

فول أسترالي 15500 جنيه / طن

فول أثيوبي 14500 جنيه / طن

فول إنجليزى 12500 جنيه / طن

[٢١/‏٣ ٨:١١ م] Mai Mohamed: ذرة أرجنتينى / برازيلى 3660 جنيه / طن

ذرة أمريكى 3280 جنيه / طن

ذرة أوكرانى 3450 جنيه / طن

ذرة رومانى 3500 جنيه / طن

صويا 47 7150 جنيه / طن

صويا 46 6700 جنيه / طن

صويا 44 6350 جنيه / طن

بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن

دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن

جلوتين مستورد 12500 جنيه / طن

جلوتين محلى 12250 جنيه / طن

جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن

كسب عباد – 36% 4800 جنيه / طن

شعير 5550 جنيه / طن

داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن

صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن

علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن

علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيه / طن

علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيه / طن

علف بادي نامي 21% 6250 جنيه / طن

لحم أبيض دواجن 23 جنيه / كيلو

لحم أحمر دواجن 38 جنيه / كيلو

[٢١/‏٣ ٨:١١ م] Mai Mohamed: الحديد 11600 جنيه / طن

خردة الحديد 5500 جنيه / طن

خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 50500 جنيه / طن

خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن

خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 55000 جنيه / طن

خام النحاس الأحمر 138000 جنيه / طن

الأسمنت 830 جنيه / طن

يوريا محبب 4950 جنيه / طن

يوريا ناعم 4800 جنيه / طن

النترات 4850 جنيه / طن

فوسفات ناعم 1380 جنيه / طن

فوسفات محبب 2030 جنيه / طن

الذهب - 24 730 جنيه / جرام

الذهب - 21 640 جنيه / جرام

الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 17.24/ 17.34جنيه