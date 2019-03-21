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الخميس، 21 مارس 2019 11:59 م
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تعرف علي أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلي بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس

الخميس، 21 مارس 2019 10:51 م
تعرف علي أسعار السلع وخاماتها بالبورصات السلعية العالمية والسوق المحلي بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس زيوت - صوره ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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ما بين الاستقرار والارتفاع تتصارع المؤشرات أمام السلع بنهاية الاسبوع الثالث لشهر مارس كما أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة في رصد حركة السلع و أسعارها بالسوق المحلي المصري والبورصات السلعية العالمية وجاءت كالتالي:-
قمح 11.5 اوكرانى / روسى  4400 جنيه / طن
قمح 12.5 روسي 4420 جنيه / طن
دقيق -24 5400 جنيه / طن
دقيق -27 5500 جنيه / طن
ردة محلى 3400 جنيه / طن
أرز شعير عريض 6800 جنيه / طن
أرز شعير رفيع 6000 جنيه / طن
أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 10900 جنيه / طن
أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 9700 جنيه / طن
أرز أبيض بلدى رفيع – كسر 10 : 12% 8800 جنيه / طن
زيت صويا مكرر 13800 جنيه / طن
زيت أولين RBD 9900 جنيه / طن
زيت ذرة خام 11650 جنيه / طن
زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن
سكر مكرر 7600 جنيه / طن
نشا غذائى  7400 جنيه / طن
جلوكوز  6800 جنيه / طن
فول بلدي 24000 جنيه / طن
فول ليتوانى  12000 جنيه / طن
فول أسترالي 15500  جنيه / طن 
فول أثيوبي 14500 جنيه / طن
فول إنجليزى 12500 جنيه / طن
[٢١/‏٣ ٨:١١ م] Mai Mohamed: ذرة أرجنتينى / برازيلى 3660 جنيه / طن
ذرة أمريكى  3280 جنيه / طن 
ذرة أوكرانى 3450 جنيه / طن 
ذرة رومانى 3500 جنيه / طن 
صويا 47 7150 جنيه / طن
صويا 46 6700 جنيه / طن
صويا 44 6350 جنيه / طن
بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن
دى دى جى إس أمريكى 5450 جنيه / طن
جلوتين مستورد 12500 جنيه / طن
جلوتين محلى 12250 جنيه / طن
جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن
كسب عباد – 36% 4800 جنيه / طن
شعير  5550 جنيه / طن
داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن
صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن
علف بادي تسمين سوبر 23% 6650 جنيه /طن
علف نامي تسمين سوبر 21% 6550 جنيه / طن
علف ناهي تسمين سوبر 19% 6450 جنيه / طن
علف بادي نامي 21% 6250 جنيه / طن
لحم أبيض دواجن 23 جنيه / كيلو
لحم أحمر دواجن   38 جنيه / كيلو
[٢١/‏٣ ٨:١١ م] Mai Mohamed: الحديد 11600 جنيه / طن
خردة الحديد 5500 جنيه / طن
خام الألومنيوم – مدرفلات بارد 50500 جنيه / طن
خام الألومنيوم – بثق 55000 جنيه / طن
خام الألومنيوم – أقراص بروفايل 55000 جنيه / طن
خام النحاس الأحمر 138000 جنيه / طن
الأسمنت  830  جنيه / طن
يوريا  محبب 4950 جنيه / طن
يوريا ناعم 4800 جنيه / طن
النترات 4850 جنيه / طن
فوسفات ناعم 1380 جنيه / طن
فوسفات محبب 2030 جنيه / طن
الذهب - 24 730 جنيه / جرام
الذهب - 21 640 جنيه / جرام
الدولار الأمريكي "بنك مركزي" شراء/بيع 17.24/ 17.34جنيه
 
 
 

 


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