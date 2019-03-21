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"تضامن دمياط" تنقل سيدة مٌسنة من ميدان الساعة إلى إحدى دور الرعاية

الخميس، 21 مارس 2019 03:12 م
"تضامن دمياط" تنقل سيدة مٌسنة من ميدان الساعة إلى إحدى دور الرعاية
دمياط معتز الشربينى
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تلقى فريق التدخل السريع المحلى برئاسة  حسام عبد  الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، حالة رصد لسيد مٌسنة بميدان الساعة، وعلى الفور تحرك الفريق لرصد الحالة، وبالمتابعة إتضح انها سيدة مٌسنة من قرية السنانية وقد تم التعامل معها من قبل وتوفير إقامة لها بدار رعاية للمعاقين بنبروه محافظة الدقهلية ورفضت الإقامة، وذلك بواسطة فريق عمل المديرية.
 
ومن جانبه، قام وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط بالتواصل مع جمعية منار السبيل بالسنانية برئاسة  تامر فايد لتوفير سيارة لنقل السيدة لمسكنها وتوفير إحتياجاتها وما يلزم، يأتى ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقضاء على ظاهرة التشرد وأطفال بلا ماوى. 
 
 

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