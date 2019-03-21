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"تضامن بورسعيد": 4570 مستفيدا من مشروع "تكافل وكرامة"

الخميس، 21 مارس 2019 05:00 ص
"تضامن بورسعيد": 4570 مستفيدا من مشروع "تكافل وكرامة" الدكتورة سوسن حبيشى وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج
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كشفت الدكتورة سوسن حبيشى وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى ببورسعيد أن إجمالى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 4 آلاف و570 مستفيدا بنطاق 35 وحدة اجتماعية تابعة لــ7 إدارات تتمثل فى المناخ والعرب وشرق وبورفؤاد والجنوب والضواحى والزهور بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وأضافت سوسن لـ"اليوم السابع" أن إدارة المناخ بها 238 تكافل و147 كرامة وإدارة العرب 43 تكافل و30 كرامة وشرق 10 تكافل و13 كرامة والضواحى916 تكافل و429 كرامة وإدارة بورفؤاد 50 تكافل و22 كرامة و646 تكافل و348 كرامة بإدارة الزهور و1458 تكافل و220 كرامة بإدارة الجنوب.

وتابعت سوسن أن إجمالى المرفوضين الذين لم تنطبق عليهم الشروط 6399 فضلا عن 159 تم إيقافهم لحين النظر فى أمرهم حتى يتسنى لهم إستكمال المستندات والشروط التى وضعتها الوزارة.

وأوضحت الدكتورة سوسن حبيشى أن مشروع تكافل معنى بالأسر الفقيرة ولديها أطفال وكذلك الأرامل والمطلقات بينما مشروع كرامة فمعنى بذوى الإعاقة والمرضى بمرض مزمن والفقراء المسنين 65 سنة فأكثر وغير القادرين على العمل.


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