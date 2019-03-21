تشريعية النواب تستكمل الحوار المجتمعي فى التعديلات الدستورية الأسبوع المقبل

انتهت منذ قليل الجلسة الثالثة للحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية برئاسة الدكتور على عبد العال حول التعديلات الدستورية والتى استمع فيها البرلمان الى ممثلين عن المجالس القومية المتخصصة ورؤساء النقابات المهنية.

واعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن الأسبوع القادم ستعقد اللجنة التشريعية ثلاث اجتماعات على مدار يومى الاربعاء والخميس حيث تستمع فيها اللجنة الى ممثلين عن الشباب ورجال الاقتصاد والسياسة والاحزب.

وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته الشهر الماضى، بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم ،على تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ "تعديل الدستور"، وذلك على خلفية الطلب المقدم من 155 نائبا .

وأحال الدكتور على عبد العال، تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسته وإعداد تقرير سيعرض على المجلس عقب انتهاء مدة عملها، والتى تبلغ 60 يوما، تبدأ من تاريخ إحالة التقرير عليها.