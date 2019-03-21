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الخميس، 21 مارس 2019 02:00 م
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تزايد عدد الوفيات فى مخيم الهول بسوريا

الخميس، 21 مارس 2019 01:22 م
تزايد عدد الوفيات فى مخيم الهول بسوريا داعش
رويترز
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قالت لجنة الإنقاذ الدولية اليوم الخميس إن 12 شخصا توفوا الليلة الماضية بعد وصولهم إلى مخيم بشمال شرق سوريا قادمين من جيب الباغوز، آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابى فى البلاد.

وقالت اللجنة فى بيان "الليلة الماضية وصل 2000 آخرون من النساء والأطفال إلى مخيم الهول بشمال شرق سوريا قادمين من الباغوز. ما يصل إلى 60 من الوافدين كانوا بحاجة للعلاج الفورى فى المستشفى، وتم تسجيل 12 حالة وفاة أخرى".

وقالت ويندى تويبر مديرة اللجنة للعراق وشمال شرق سوريا فى البيان "هؤلاء النساء والأطفال فى أسوأ حالة شهدناها منذ بدء الأزمة. كثيرون كانوا محاصرين وسط القتال ولحقت حروق بعشرات أو أصيبوا بجروح بالغة جراء الشظايا".

وقالت اللجنة "هناك الآن 138 حالة وفاة على الأقل حدثت أثناء التوجه إلى الهول أو بعد الوصول إلى المخيم مباشرة منذ أوائل ديسمبر. والغالبية الساحقة من الوفيات كانوا من الرضع وحديثي الولادة".

 

 

 

 


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