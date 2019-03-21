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تركى آل الشيخ ينعى جدته: راحت عيونى اللى كنت اشوف فيها الدنيا

الخميس، 21 مارس 2019 04:22 م
تركى آل الشيخ ينعى جدته: راحت عيونى اللى كنت اشوف فيها الدنيا تركى آل الشيخ
كتب هيثم سلامة
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أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعوية، مالك نادى بيراميدز، وفاة جدته هيا بنت محمد العرينى.

 

وقال تركى آل الشيخ:" إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية هيا بنت محمد العريني وسيتم الصلاة عليهاً غداً بإذن الله بعد صلاة العصر فى جامع الملك خالد بأم الحمام، والدفن بمقبرة العودة بالدرعية"، وأضاف:"راحت عيونى اللى كنت أشوف فيها الدنيا ! الحمدالله".

 
حساب تركى آل الشيخ
حساب تركى آل الشيخ
 
 
 
وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ ، اعلن عن وفاته والدته من الرضاعة نورة بنت عبد الله بن صالح الراشد الاسبوع الماضى .

وكتب المستشار تركى آل الشيخ: "انتقلت والدتي من الرضاعة "نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد" لرحمة الله.. أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .. إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن"

 

 


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