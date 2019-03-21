تراجع سعر الدولار مجددا بختام تعاملات اليوم ويسجل 17.34 جنيه بالبنك الأهلى

كتبت- هبة حسام

سجل سعر الدولار تراجعا جديدا بختام تعاملات اليوم الخميس، 21-3-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، ليسجل 17.24 جنيه للشراء، و17.34 جنيه للبيع فى أسعار إغلاق البنك الأهلى المصرى الآن، فاقدا قرشا واحدا عن سعره فى التعاملات الصباحية.

وكان سعر الدولار، قد شهد تراجعات متتالية على مدار اليومين الماضين، فقد خلالها، من 3-6 قروش، مسجلا فى ختام تعاملات اليوم الخميس، فى عدد متنوع من البنوك العاملة فى مصر، الأسعار التالية:

البنك المركزى



شراء 17.24 جنيه

البيع:17.34 جنيه

البنك الأهلى المصرى



شراء : 17.24 جنيه

بيع: 17.34 جنيه

بنك القاهرة



شراء : 17.25 جنيه

بيع: 17.35 جنيه

البنك التجارى الدولى



شراء : 17.22 جنيه

بيع:17.32 جنيه

بنك مصر



شراء: 17.24 جنيه

بيع: 17.34 جنيه

بنك عودة



شراء: 17.24 جنيه

بيع: 17.34 جنيه

بنك البركة



شراء: 17.25 جنيه

بيع: 17.35جنيه

بنك الإسكندرية



شراء: 17.24 جنيه

بيع: 17.34 جنيه

كريدى اجريكول



شراء: 17.24 جنيه

بيع: 17.34 جنيه

بنك قناة السويس



شراء: 17.23 جنيه

بيع: 17:33 جنيه