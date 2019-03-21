تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 1.84 نقطة ليصل إلى مستوى 1421.63 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 5.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع قطاع الاستثمار بعدما هبط بنسبة 3.74% بضغوط نزول أسهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.33%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.32% مدفوعا بسهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.59%، فيما تراجع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 7.46%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 4.44%.