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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بقرية بالشرقية

الخميس، 21 مارس 2019 11:17 ص
تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وإشعال النيران بجثتها بقرية بالشرقية حبس - ارشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح الجزئية، اليوم، تجديد حبس خباز متهم بقتل زوجته وإشعال النيران في جثتها بقرية قطيفة العزيزية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 سنة، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
 
وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تبين أنهما متزوجين من 12 سنة، ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج أرسل أبناءه إلى والدته قبل أن يرتكب جريمته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، والعميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية من ضبط المتهم الذي اعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.
 
 
 
 

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