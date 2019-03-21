بومبيو يشيد باجتماعه مع قادة اليونان وقبرص وإسرائيل

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أشاد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، بنتائج الاجتماع الذى وصفه بالمثمر الذى جمعه بقادة اليونان وقبرص وإسرائيل.

وكتب بومبيو -فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" نقلتها صحيفة "كاثمرينى" اليونانية- "عقدت اجتماعا مثمرا مع قادة كل من إسرائيل واليونان وقبرص لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بشرق البحر المتوسط".

وأكد بومبيو فى تغريدته أن "الولايات المتحدة تدعم بشدة جهود حلفائنا الديمقراطيين لتعزيز التعاون والاستثمار فى مستقبل أسواق الطاقة الخاصة بهم".

وفى بيان مشترك لكل من بومبيو ورئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس والرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أكدوا جميعا التزامهم بالتعاون فى مجال الطاقة والأمن، وتعهدوا بالتصدى للتأثيرات الخارجية الخبيثة فى شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف البيان أن الأطراف رحبت باكتشافات الغاز الطبيعى الأخيرة فى شرق البحر المتوسط وإمكانيات مساهمتها فى أمن الطاقة وتنويعها.