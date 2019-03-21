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بومبيو: حزب الله يشكل تهديدا للاستقرار فى الشرق الأوسط

الخميس، 21 مارس 2019 02:43 م
بومبيو: حزب الله يشكل تهديدا للاستقرار فى الشرق الأوسط وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز
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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الخميس إن جماعة حزب الله اللبنانية تشكل تهديدا للاستقرار فى الشرق الأوسط وأجرى مشاورات فى إسرائيل بشأن الجماعة المسلحة المدعومة من إيران قبل زيارته لبيروت.

ويقوم بومبيو بجولة للترويج لموقف واشنطن المتشدد من إيران. وتشعر إسرائيل بالقلق من أن تصبح مرة أخرى محط أنظار حزب الله مع انحسار دوره فى الحرب بسوريا.

والتقى بومبيو فى القدس مع الرئيس الإسرائيلى ريئوفين ريفلين وقال إنه يعتبر حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية وجماعة الحوثى اليمنية، وجميعها تتلقى الدعم من إيران، "كيانات تشكل خطرا على الاستقرار فى الشرق الأوسط وفى إسرائيل".

وقال فى تصريحات علنية أثناء الاجتماع "إنهم عازمون على إزالة هذا البلد من على وجه الأرض ولدينا التزام أخلاقى وسياسى بمنع ذلك. يجب أن تعلموا أن الولايات المتحدة مستعدة للقيام بذلك".

وشنت إسرائيل ضربات جوية متكررة على مواقع لحزب الله فى سوريا حيث ساعدت الحركة الشيعية، إلى جانب سلاح الجو الروسى، الرئيس بشار الأسد على التغلب على المعارضين السنة.

وقال الرئيس الإسرائيلى إن رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى "لا يمكن أن يقول لأحد إن لبنان منفصل عن حزب الله وإن حزب الله ليس جزءا من لبنان"، مشيرا إلى نفوذ حزب الله فى لبنان. وأضاف "إذا حدث شىء من لبنان تجاه إسرائيل سنحمل لبنان المسؤولية".

 


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