بمناسبة اليوم العالمى للمياه..76.7% من الموارد المائية فى مصر تستهلكها "الزراعة"

كتبت- هبة حسام

بمناسبة اليوم العالمى للمياه الذى يحتفل به غدا الجمعة الموافق 22 مارس 2019، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بياناً صحفياً، أعلن به أن قطاع الزراعة، يعد أكبر مستهلك للمياه فى مصر، حيث بلغت حصته 61.35 مليار متر مكعب خلال عام 2016/2017، وهو ما يمثل نسبة 76.7% من إجمالى الاستخدامات.

ويليه قطاع مياه الشرب، بحصة بلغت 10.75 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 13.4% من إجمالي الاستخدامات، فيما باقى استخدامات المياه 7.9 مليار م3 بنسبة 9.9%، كما لفت البيان إلى أن نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر، حيث تبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب، وهى تمثل 69.4%، من جملة الموارد المائية فى مصر خلال عام 2016/ 2017.

بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذا مياه الصرف الزراعى والصحى التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة، بنحو 24.5 مليـار متر مكعب خلال عام 2016/ 2017، مقابل 20.75 مليـار متر مكعب عـام 2015/2016 بنسبة زيـادة قدرها 18.1%، وأضاف البيان، أن كمية المياه المنتجـة من الشركة القابضة بلغت 8.75 مليار م3 عـام 2017/2018، كما بلغت كمية المياه المباعة 6.15 مليار م3 فى نفس العام .

يذكر أن اليوم العالمى للمياه، يحتفل به يوم 22 مارس من كل عام، حيث أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام احتفال هذا العام تحت شعار "لا تترك أحد يتخلف عن الركب.. هذا هو الوعد الرئيسى لخطة عام 2030 للتقدم في التنمية المستدامة التى يجب أن يستفيد منها الجميع".