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بلاغ يتهم الهارب هشام عبد الله بالتحريض على الدولة

الخميس، 21 مارس 2019 02:36 م
بلاغ يتهم الهارب هشام عبد الله بالتحريض على الدولة هشام عبد الله الهارب
كتب أحمد عبد الهادى
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، ببلاغ للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 4010 لسنة 2019 عرائض النائب العام ، اتهم فيه الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض على الدولة وإثارة الفوضى ونشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية .

 

وذكر محمود فى بلاغه أن هشام عبدالله المقيم حاليا فى تركيا ويعمل فى قناة الشرق الإخوانية الذي يملكها العميل الهارب أيمن نور ، لا زال يحرض على مصر من خلال عمله كمذيع على قناة الشرق، ويتعمد نشر أخبار كاذبة ونشر صور مفبركة ، وذلك بغرض إثارة الفوضى فى الشارع المصرى ، وذلك تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من الهارب أيمن نور ، مشيرا إلى أن هشام عبدالله أداة منفذة فى أيدى أجهزة استخبارتية معادية للدولة المصرية بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد .

 

وتابع محمود فى بلاغه أن هشام عبدالله يتلقى تعليمات دورية من المخابرات القطرية والتركية لنشر أكاذيبه وتحريضه المباشر ضد مؤسسات الدولة المصرية ، وهو الأمر الذي يعد جريمة تشارك جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها الإجرامية ، مشيرا إلى أن الهارب هشام عبدالله يعقد لقاءات مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية فى وجود مالكها أيمن نور، ويتلقى منهم تمويلات بصفة منتظمة لتنفيذه جرائم ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد الهارب هشام عبد الله لارتكابه الجرائم الواردة فى البلاغ ، وادراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وادراجه على قائمة النشرة الحمراء، واخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

 

 

 


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النائب العام

هشام عبد الله

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