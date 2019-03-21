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بعد حب دام 81 عاما.. زواج عريس الصحفيين حسين قدرى من الأديبة عصمت صادق

الخميس، 21 مارس 2019 11:55 ص
بعد حب دام 81 عاما.. زواج عريس الصحفيين حسين قدرى من الأديبة عصمت صادق حسين قدرى وعصمت صادرق
كتب محمد السيد
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بعد قصة حب ظلت أكثر من 70 عاما، حقق الكاتب الصحفى حسين قدرى رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق البالغ من العمر 85 عاما، حلمه بالزواج من الأديبة عصمت صادق البالغة من العمر 81 عاما .

 

حسين قدرى كاتب صحفى شغل منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الأسبق والذى عمل مراسلا للمجلة فى واشنطن ولندن، تزوج من قبل ثلاثة ولكن توفوا جميعا وجاءت الأديبة عصمت صادق الذى ظل محتفظا بحبها لتكون الزوجة الرابعة له .

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وروى حسين قدرى لـ"اليوم السابع"، كواليس زواجه من عصمت صادق، قائلا :"أحبها منذ أن كان عمرها شهر واحد وكان عمرى 4 سنوات، زوجة خالى جاءت فى يوم من الأيام  ومعها عروسه صغيرة، ظننت أنها لعبة فعندما وضعتها فى "حجرى" وجدتها طفلة وقالت لى  تلعب معاها مش تلعب بيها ".

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وتابع حسين قدرى:" وقعت فى حبها منذ تلك اللحظة وظلت هى حبى الأول، الآن هى عمرها 81 عاما لن أكف عن حبها يوما واحدا منذ فى وضعت فى حجرى وعمرها شهرا واحدا، حتى الآن حبنا مستمر ويزداد، الحب فى هذا السن أقوى لأنه حب ناضج ".

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وأوضح حسين قدرى أن عصمت صادق هى الزوجة رقم 4 وأن الثلاثة ماتوا، متابعا :" كل من على الدنيا فان.. كل الأمور تمام أوى على الآخر وسعيد أنى حققت حلم عمرى وبحس وأنا معاها إنى شاب عندى 30 سنة وقادر."

 

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