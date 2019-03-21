video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 مارس 2019 04:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

بعثة المنتخب تطير إلى نيامى لمواجهة النيجر

الخميس، 21 مارس 2019 02:32 م
بعثة المنتخب تطير إلى نيامى لمواجهة النيجر
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

غادرت منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران رقم ms3119 من مطار برج العرب إلى نيامي لمواجهة النيجر في المباراة الأخيرة المؤهلة لتصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

 

وقرر خافيير أجيري اصطحاب 25 لاعبًا وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك). محمد أبو جبل (سموحة) - أحمد الشناوي (بيراميدز).

 

الدفاع: عمر جابر (بيراميدز) - محمد هاني (الأهلي) - على جبر (بيراميدز) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - كريم حافظ (قاسم باشا التركي) - أحمد أبو الفتوح (سموحة).

 

الوسط: عمرو السولية (الأهلي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) -طارق حامد (الزمالك) - على "غزال" (فيرنس البرتغالي) - نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز).

 

وسط المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - إسلام جابر (الداخلية) -عمار حمدي (الاتحاد السكندري) -عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي).

 

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني) - صلاح محسن (الأهلي) -مصطفى محمد (طلائع الجيش).

 

كما قرر أجيري عدم اصطحاب بديل لـ"عامر عامر" حارس مرمى الإنتاج الحربى، بعد إصابته في الركبة واستبعاده من معسكر المنتخب الوطني لعدم تمكنه من المشاركة في مباراتي النيجر ونيجيريا.

 

واستبعد المدرب المكسيكي، محمد صلاح نجم ليفربول، وأحمد حجازي لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، وأحمد المحمدي قائد المنتخب، وكذلك رباعي الأهلي محمد الشناوي، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، ومروان محسن، ومحمد عواد حارس الوحدة للإصابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..رئيس المصرية للمطارات يجتمع بالعاملين للوقوف على آخر مستجدات الشركة

افتتاح خط طيران جديد بين أوكرانيا ومرسى علم

بعثة المنتخب

برج العرب

نيامي




لا تفوتك
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة حتى شمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

ماذا يعنى الاعتدال الربيعى؟..المعهد القومى للبحوث الفلكية يرد × 7 معلومات

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

إنقاذ الصحافة المصرية فى عهدة مجلس "الصحفيين".. ترحيب بمبادرة خالد صلاح لوضع روشتة إنقاذ للأزمة..و"ميرى" يدعو لمؤتمر لمواجهة الأخطار المهددة للمهنة..وهشام يونس: علينا بحث كيفية تحصيل مستحقاتنا من محركات البحث

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

"بيوت الله" تبحث عن الحماية.. هجوم نيوزيلندا يربك دوائر لندن الأمنية.. تزايد الهجمات العنصرية بحق المسلمين البريطانيين.. والطعن والاعتداءات اللفظية عرض مستمر.. وخطة تأمين المساجد.. ومخاوف من "اليمين المتطرف"

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

الزراعة تعلن فتح الأسواق التركية أمام البطاطس المصرية

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

شاهد.. استعدادات الأهلى لقمة الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة