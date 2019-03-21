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الخميس، 21 مارس 2019 12:50 م
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بسبب رسائل معادية للإسلام.. استقالة زعيمة حزب "بريكست" الجديد

الخميس، 21 مارس 2019 12:03 م
بسبب رسائل معادية للإسلام.. استقالة زعيمة حزب "بريكست" الجديد الجارديان
رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كاثرين بلايكلوك، زعيمة حزب "بريكست" الجديد المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى والمدعوم من السياسى اليمينى نايجل فاراج، زعيم حزب استقلال بريطانيا السابق، استقالت فجأة من منصبها أمس الأربعاء بعد أن واجهتها الصحيفة بسلسلة رسائل معادية للإسلام كانت نشرتها على موقع "تويتر" للتدوين للقصير قبل توليها المنصب لكن قامت بحذفها بعد ذلك.

 

وأوضحت الصحيفة أن كاثرين، زعيمة حزب "بريكست" ، أعادت نشر بشكل متكرر مشاركات من شخصيات يمينية متطرفة بالإضافة إلى منشوراتها الشخصية. ومن بين الرسائل التي تبادلتها رسالة مارك كوليت ، وهو ناشط سابق في الحزب الوطني البريطاني (BNP) ، يشير إلى "الإبادة الجماعية البيضاء".

 

وأشارت "الجارديان" إلى أن هذا المصطلح غالبًا ما يستخدم في سياق يميني متطرف وعنصري على الإنترنت من النوع الذي يُرى أنه ألهم الرجل المشتبه فى أنه قتل 50 شخصًا بالرصاص الأسبوع الماضي في مساجد فى كرايستشيرش ، بنيوزيلندا.

 

وتقول إحدى رسائلها: "الإسلام = خضوع – غالبا (خضوع) لرجال مغتصبين على ما يبدو."

 

واعتبرت الصحيفة أن هذه الاستقالة ستمثل إحراجا وستطرح التساؤلات بشأن حكم فاراج لاسيما وإنه غادر الحزب بسبب "تركيزه" على المسلمين، وتحالفه مع الناشط اليمينى المتطرف تومى روبنسون.

 

 


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